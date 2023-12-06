Жалгас Жумагулов о победе: «Все делаю, чтобы молодежь смотрела на меня»

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (15-9) прокомментировал победу нокаутом над японцем Масато Накамурой (9-7) на турнире Naiza FC 55.

— Это официально — Жалгас вернулся?

— Я всегда говорю, что я дерусь ради своей страны, ради своего народа. Всё делаю, чтобы молодежь смотрела на меня. Я всегда говорю, что хочу показать, кто такие казахи — и показываю это.

— Как тебе здесь, Жалгас? Ты много не выступал на глазах у родной публики, поделись ощущениями.

— Да, конечно, я очень рад выступить у себя дома. Я выбрал именно лигу Naiza, потому что считаю ее в Казахстане номер один и надеюсь, что они станут лучшими в Азии. И чисто для наших болельщиков хотел сделать бой.

— Расскажи немного о своем сопернике. Были эпизоды, когда вы жестко разменивались — смог ли он попасть по тебе, смог ли потрясти тебя? И в концовке, когда уже ты закинул локтей, почувствовал ли ты, что он обмяк, что конец близок?

— Конечно, по-любому чувствовал. Пару ударов он хорошо попал по мне, да. Но мне чуть нужно было пропотеть, чтобы прочувствовать его. Как прочувствовал — начал свое дело.

— Есть ли планы на будущее? Может быть, назовешь еще какого-то соперника, с кем хотел бы схлестнуться здесь?

— Ну, во-первых, с кем мне здесь драться? Здесь одни наши. Со своими в любом случае я не буду драться. А так я всегда говорю — с любым выйду. У меня нет такого, чтобы перед кем-то отказывался, – отметил Жумагулов.

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