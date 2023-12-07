Яго Рибейро бросил вызов Жумагулову: «Я одолею вашего кумира!»

После победы Жалгаса Жумагулова на турнире NAIZA 55 к лиге обратился бразилец Яго Рибейро, который снялся с боя с «Жако» из-за операции на глаз

«В марте 2024 года я буду готов побить Жалгаса. Я все еще в процессе восстановления. Я покажу народу Казахстана силу бразильцев. Я одолею вашего кумира и стану кумиром своего народа!».

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