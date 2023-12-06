Жумагулов победил Накамуру на Naiza 55

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов победил Масато Накамуру на турнире Naiza 55 в столице Казахстана Астане.

Поединок закончился техническим нокаутом японца в первом раунде.

Таким образом Жумагулов прервал серию из четырех поражений в первом бою после ухода из UFC.

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