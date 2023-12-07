Айбек Шокпутов о победе Жумагулова: «У Жако была простая задача»

Айбек Шокпутов, наставник Жалгаса Жумагулова (15-9) поделился мнением о победе казахстанца над Масато Накамуры (9-8):

«У Жако была простая задача — нужно джебом двигаться на соперника. Чтобы нанести прицельный удар, нужно было сначала раскачать соперника. Жалгас это и делал. Когда японец шагал вправо — Жако ловил его левым хуком, если он шел влево — бил правый прямой, если стоял на месте — бил лоу-кик. Вот и вся тактика. Если японец пропускал, то после этого следовал проход или серия ударов»

Отметим, что был первый бой Жумагулова после ухода из крупнейшего мирового промоушна — UFC. Поединок прошел на турнире Naiza FC 55 и закончился победой казахстанца техническим нокаутом на исходе второй минуты первого раунда.

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