Олжас Ескараев о победе над Тедеевым: «Бой прошел по плану»

Казахстанский боец ММА Олжас Ескараев (15-7) рассказал подробности победы над россиянином Русланом Тедеевым (13-4) на турнире BRAVE CF 77 в Бахрейне:

«Бой прошёл по плану. Про соперника плохого не хочу сказать. Крепкий. Готовился, видно. В Дагестане с топовыми бойцами готовился он. Но просто мы хорошо готовились и грамотно подошли к бою»

Ескараев победил Тедеева во втором раунде, проведя удушающий приём во втором раунде.

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