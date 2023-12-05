Самусев на ровном месте сломал руку в дебюте в лиге BRAVE

Казахстанец Николай Самусев дебютировал в лиге BRAVE боем с Адилетом Нурматовым.



В самом начале второго раунда, Николай подскользнулся и сломал руку. Таким образом, победа техническим нокаутом присуждена Нурматову.



Это первое поражение в карьере Самусева.

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