Самусев на ровном месте сломал руку в дебюте в лиге BRAVE
Казахстанец Николай Самусев дебютировал в лиге BRAVE боем с Адилетом Нурматовым.
В самом начале второго раунда, Николай подскользнулся и сломал руку. Таким образом, победа техническим нокаутом присуждена Нурматову.
Это первое поражение в карьере Самусева.
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