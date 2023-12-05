Олжас Ескараев финишировал Тадеева во втором раунде
Казахстанский боец Олжас Ескараев на турнире BRAVE задушил во втором тайме россиянина Тадеева.
Таким образом, закрыл последнее поражение от француза Ильса Джеруна.
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