Кичигин о контракте с BRAVE: «В следующем году буду выступать»

Действующий чемпион лиги OCTAGON казахстанец Георгий Кичигин рассказал о переговорах с BRAVE:

«Сейчас нахожусь в Бахрейне. Манама — тут мы. Мои переговоры с BRAVE CF уже закончились почти. В следующем году уже там выступать буду. Когда примерно по срокам проведу первый бой в этой лиге? Пока не знаю. Думаю, в апреле или мае подерусь там. С соперником — чуть позже всё»

Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

Бои Рахмонова, Резникова и многое другое. Все самое интересное из мира единоборств в декабре

Джефф Нил о бое Рахмонов – Томпсон: «Отдаю предпочтение Шавкату»