Николай Самусев о бое в BRAVE: «Короткое уведомление не влияет на мой настрой, я голоден»

Экс-чемпион лиги NAIZA Николай Самусев поделился ожиданиями от дебюта в лиге BRAVE против кыргыза Нурматова:

«Короткое уведомление, но на мой настрой это никак не влияет, я заряжен и голоден. Я заключил контракт с менеджерской организацией Rew Sport, они мне предложили этот бой, я давно не дрался, сразу принял этот бой»

Бой состоится уже 5 декабря.

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