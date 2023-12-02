Николай Самусев о бое в BRAVE: «Короткое уведомление не влияет на мой настрой, я голоден»
Экс-чемпион лиги NAIZA Николай Самусев поделился ожиданиями от дебюта в лиге BRAVE против кыргыза Нурматова:
«Короткое уведомление, но на мой настрой это никак не влияет, я заряжен и голоден. Я заключил контракт с менеджерской организацией Rew Sport, они мне предложили этот бой, я давно не дрался, сразу принял этот бой»
Бой состоится уже 5 декабря.
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