Георгий Кичигин: «В ACA готовы подписать контракт со мной»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Георгий Кичигин Brave Combat Federation Ural FC Спорт Казахстана

Боец ММА из Казахстана Георгий Кичигин (29-10) рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«В ACA готовы подписать контракт. Что касается Ural FC, то они сейчас думают над тем, сколько турниров у них будет в следующем году и что они могут предложить. Сейчас есть контракты от ACA и Brave CF.

Хочу сначала провести защиту в январе, чтобы немного прокачать медийку. Мирзаматов достаточно медийный боец и за него активно болеют, поэтому будет интересно», — сказал Кичигин. 

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