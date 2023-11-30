Георгий Кичигин: «В ACA готовы подписать контракт со мной»

Боец ММА из Казахстана Георгий Кичигин (29-10) рассказал о вариантах продолжения карьеры.

«В ACA готовы подписать контракт. Что касается Ural FC, то они сейчас думают над тем, сколько турниров у них будет в следующем году и что они могут предложить. Сейчас есть контракты от ACA и Brave CF.

Хочу сначала провести защиту в январе, чтобы немного прокачать медийку. Мирзаматов достаточно медийный боец и за него активно болеют, поэтому будет интересно», — сказал Кичигин.

Агапова, «Бопай», сестра Рахмонова, Чемпионка OCTAGON и чемпионка мира по джиу-джитсу. ТОП-5 сильнейших женщин в казахстанском ММА

Муж Рахмоновой о продолжении карьеры Соры: «Спорт – это часть нашей жизни, Сора еще осчастливит казахский народ»

Чимаев назвал условие для боя с Рахмоновым