Каршыга Даутбек о следующем сопернике: «Хороший боец. Пояс ONE FC оспаривал»

Казахстанский боец ММА Каршыга Даутбек рассказал о следующем сопернике.

«Моим соперником станет Койоми Мацусима, японец. Хороший боец. Пояс ONE FC оспаривал. За контракт с UFC дрался», — сообщил Даутбек.

Поединок Даутбек (12-3) — Мацусима (14-6) пройдет 21 января 2024 года в Японии на турнире новой лиги ММА Top Bright, открытой бывшим бойцом UFC Киодзи Хоригучи.

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