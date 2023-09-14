Каршыга Даутбек после победы над Брандао: «Будут предложения по боксу, пишите»

Теги MMA бокс Sports.ru - Казахстан Каршыга Даутбек Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Каршыга Даутбек в своих социальных сетях разместил обращение к промоушенам, планирующим в Казахстане вечер бокса:

«Сколько лет не боксировал на турнирах! Будут предложения по боксу, пишите»

В своем последнем бою Каршыга выиграл за 36 секунд у экс-бойца UFC Брандао на турнире Alash Pride в Астане.

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