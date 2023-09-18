Каршыга Даутбек после победы над Брандао вошел в топ Alash Pride

Казахстанский боец Каршыга Даутбек после победы за 36 секунд над бразильцем Брандао, довёл свою серию побед в лиге Alash Pride до 5.

По этому показателю он вошел в топ-4 бойцов лиги. Больше подряд побед только у россиянина Рамзана Сулейманова (6), а также казахстанцев Даутбека Абдухакарова (6) и Санжара Адилова(7).

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