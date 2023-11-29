Даурен Ермеков о бое Шамилов – Хирамагомедов: «Если Гамзат грамотно подойдет к бою, может выиграть»

Казахстанский боец MMA Даурен Ермеков прокомментировал предстоящий поединок между Гамзатом Хирамагомедовым и Русланом Шамиловым.

В июне Ермеков победил в главном поединке на совместном турнире Naiza (казахстанский промоушен) и Ural FC (российская лига) в Алматы Шамилова и стал первым в истории одновременным чемпионом двух ММА-лиг.

В марте Ермеков на турнире Ural FC 2 в Самаре (Россия) нанес поражение Хирамагомедову.

«Будет интересный поединок. Обоих хорошо знаю. Гамзат готовится в Дагестане уже несколько месяцев, если грамотно подойдет к этому бою, то может выиграть. Плюс Шамилова в том, что он неплохо дышит для трех раундов. В этом поединке кто свою навяжет свой стиль, тот и победит»

Бой пройдет 9 декабря в Москве в рамках турнира Ural FC 5.

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