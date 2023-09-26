Даурен Ермеков о бое за титул AMC Fight Night: «В случае победы встречусь с Владимиром Минеевым»

Теги MMA AMC Fight Nights Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Чемпион организаций Ural FC и Naiza FC казахстанец Даурен Ермеков рассказал о наиболее вероятном варианте развития профессиональной карьеры:

«Пока что разговариваем, планируем. Насколько реально, что встречусь в АМС Fight Nights с Дмитрием Арышевым, а потом, в случае победы, с Владимиром Минеевым? 99%. Камил Гаджиев предлагает условия, близкие к приемлемым».

Чемпионским титулом организации в этом весе владеет Минеев, претендент — Арышев.

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