Руслан Шамилов о поражениях Хирамагомедова от Ермекова: «Ощущение, что Гамзату не хватило желания»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Экс-чемпион лиги NAIZA Руслан Шамилов перед боем с Гамзатом Хирамагомедовым, вспомнил бои Гамзата с казахстанцем Дауреном Ермековым:

«Ощущение, что ему не хватило желания и сил. Он в обоих боях в первом раунде смотрелся неплохо, но потом что-то было не так»

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