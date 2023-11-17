Руслан Шамилов о поражениях Хирамагомедова от Ермекова: «Ощущение, что Гамзату не хватило желания»

Экс-чемпион лиги NAIZA Руслан Шамилов перед боем с Гамзатом Хирамагомедовым, вспомнил бои Гамзата с казахстанцем Дауреном Ермековым:

«Ощущение, что ему не хватило желания и сил. Он в обоих боях в первом раунде смотрелся неплохо, но потом что-то было не так»

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