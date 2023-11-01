Даурен Ермеков снялся с боя против Арышева

Теги MMA AMC Fight Nights Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Обладатель чемпионских поясов Ural FC и Naiza FC казахстанец Даурен Ермеков снялся с боя против российского бойца ММА Дмитрия Арышева.

«Как и где готовлюсь к поединку с Дмитрием Арышевым? Я с этого боя снялся. Травму получил — ребро, мышцу порвал», – заявил Ермеков.

Бой Ермеков (19-5) — Арышев (17-8-1) за титул временного чемпиона AMC Fight Nights Global должен был пройти 10 ноября в Москве.

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