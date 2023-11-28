Даурен Ермеков о своей травме: «Потихоньку тренируютс»

Чемпион Ural FC и Naiza FC Даурен Ермеков рассказал о своем восстановлении и сроках возвращения в октагон:

«Травму залечил. Потихоньку тренируюсь. Что касается возвращения в октагон, то следующего моего боя нужно будет ждать, скорее всего, либо в конце февраля, либо в начале марта».

В конце октября 2023 года Ермеков (19-5) из-за разрыва мышцы снялся с боя за титул временного чемпиона AMC Fight Nights Global против россиянина Дмитрия Арышева (17-8-1).

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