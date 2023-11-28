Даурен Ермеков о своей травме: «Потихоньку тренируютс»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Чемпион Ural FC и Naiza FC Даурен Ермеков рассказал о своем восстановлении и сроках возвращения в октагон:

«Травму залечил. Потихоньку тренируюсь. Что касается возвращения в октагон, то следующего моего боя нужно будет ждать, скорее всего, либо в конце февраля, либо в начале марта».

В конце октября 2023 года Ермеков (19-5) из-за разрыва мышцы снялся с боя за титул временного чемпиона AMC Fight Nights Global против россиянина Дмитрия Арышева (17-8-1).

Потасовка с другом Хабиба, съемки в кино, бои без правил – это все легенда MMA из Казахстана

Камил Гаджиев о Дамире Исмагулове: «Он в Казахстане популярен. На всей остальной территории он не так известен»

Пэдди Пимблетт о Рахмонове: «Если Шавкат победит «Вандербоя», то можно устроить бой с Эдвардсом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий