Жалгас Жумагулов: «Мой отдых – это баня и кофе по утрам. Все остальное время я пашу»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал, как отдыхает перед боями в MMA.

«Мой отдых – это баня и кофе по утрам. Все остальное время я пашу, как лошадь. Иду к своей мечте!» – написал Жумагулов в соцсетях.

Напомним, ранее у казахстанца сменился соперник по бою на турнире NAIZA 55 в Астане. Анонсированный бой с бразильцем Яго Рибейро не состоится, так как бразилец сделал операцию на глаз. На замену вышел японец Масато Накамура (9-7).

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