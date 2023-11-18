Нурбек Карабала про возвращение Жумагулова в UFC: «Он по-прежнему мотивирован, у него бешенное желание драться»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент NAIZA Нурбек Карабала о возможном возвращении Жалгаса Жумагулова в UFC:

«Пока нельзя говорить, что Жалгас закончил в UFC, у него есть еще возможность туда вернуться. Я бы ему посоветовал вообще не драться, но он не хочет останавливаться, он хочет драться, хочет вернуться на победную серию, чтобы снова себя попробовать в сильнейших промоушенах мира. У него бешенное желание драться, он мотивирован, и это не может радовать»

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