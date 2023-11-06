Боец UFC Алексеева про Жумагулова: «Он остается опасностью для многих»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Российская файтерша UFC Ирина Алексеева, уроженка Казахстана, высказалась о перспективах возвращения в американский промоушен казахстанца Жалгаса Жумагулова:

«Только Жалгасу известно, какие цели он перед собой ставит. Но в любом случае фанаты и близкие его поддержат. Это очень мощный боец, несмотря ни на что. Он остаётся опасностью для многих»

35-летний Жумагулов летом был уволен из UFC.

2 декабря Жалгас должен провести бой в казахстанской лиге Naiza FC с Яго Рибейро из Бразилии.

Шавкат Рахмонов. За три года от «чувака в непонятной шапке» до претендента за титул UFC

Шон О’Мелли предложил провести бой Рахмонова с другом Конора

Шара Буллет про бой Рахмонов – Томпсон: «Шавкат всегда прет, как танк»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий