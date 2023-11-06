Боец UFC Алексеева про Жумагулова: «Он остается опасностью для многих»

Российская файтерша UFC Ирина Алексеева, уроженка Казахстана, высказалась о перспективах возвращения в американский промоушен казахстанца Жалгаса Жумагулова:

«Только Жалгасу известно, какие цели он перед собой ставит. Но в любом случае фанаты и близкие его поддержат. Это очень мощный боец, несмотря ни на что. Он остаётся опасностью для многих»

35-летний Жумагулов летом был уволен из UFC.

2 декабря Жалгас должен провести бой в казахстанской лиге Naiza FC с Яго Рибейро из Бразилии.

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