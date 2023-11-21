Жалгас Жумагулов про главный бой турнира NAIZA: «Диас разберет его, никаких сомнений»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов поделился своим прогнозом на главный бой в Карде турнира NAIZA 55 в Астане Диас Еренгаипов – Руя Фукуда:

«Я не смотрел бои соперника Диаса, потому что не смотрю бои даже своих соперников. Я не сомневаюсь в Диасе , он разносторонний боец. У него хорошая стойка, хорошая функционалка и побороть может. Слышал, что соперник у него ударник. Я считаю, что Диас его разберет, никаких сомнений насчет этого нет. Не буду забегать вперед, у меня у самого предстоит бой. Нужно выиграть. Я пока не собираюсь завершать карьеру, можно сказать, что я только начинаю, заново»

Турнир пройдёт 6 декабря.

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