Жумагулов о смене соперника: «Уже не смотрю своих соперников, постоянно снимаются»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов высказался о замене соперника по турниру NAIZA 55 в Алматы.

«Да, уже неделю назад как снялся соперник… Травмировался, что ли, непонятно. Глаз залепил свой… Я уже и не смотрю бои своих соперников, потому что снимаются постоянно — смысла нет. Готовишься на одного — он снимается…

В принципе, я так и понимаю — сразу организаторам сказал: если даёте соперника, замену ему заранее ищите. Ну, вот этот новый человек, как я понял, он страховал наш бой. Так что не на замену выходит, нормально. Тоже готовился на меня».

Бразилец Яго Рибейро (12-3) снялся с поединка против Жумагулова из-за операции на глазу. Соперником казахстанца станет японец Масато Накамура (9-7).

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