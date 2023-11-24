Cестре Шавката Рахмонова сделали предложение

Боец MMA из Казахстана Сора Рахмонова сообщила о том, что получила предложение руки и сердца.

Сетстра Шавката Рахмонова опубликовала фото в соцсетях с торжественного момента. Избранником Соры является Нурсултан Орынбасаров – мастер спорта РК по джиу-джитсу.

Напомним, что Сора Рахмонова в скором времени может подписать контракт с UFC.

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