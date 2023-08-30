Сора Рахмонова: «Моей мечтой было тренироваться в зале Kill Cliff»

Сестра Шавката Рахмонова, Сора, рассказала о начале подготовке к бою в известном зале Kill Cliff FC в Майами (Флорида, США).

«Моей мечтой было тренироваться в этом зале, и, слава Богу, мы дошли до этого дня», – отметила Рахмонова.

Отметим, что 26-го сентября в США Сора Рахмонова выступит против литовской спортсменки Эрнесты Карецкайте в рамках шоу Dana White’s Contender Series за право получить приглашение выступать в UFC.

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