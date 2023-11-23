Шавкат Рахмонов выиграл спарринг у чемпиона Bellator Джейсона Джексона
Шавкат Рахмонов (17-0) выиграл спарринг у нового чемпиона лиги Bellator Джейсона Джексона (17-4) из Ямайки.
Ранее 33-летний Джексон выиграл титульный поединок у украинца Ярослава Амосова (27-1) на турнире Bellator 301 в Чикаго, а затем провел тренировочную схватку с непобежденным казахстанцем.
«Демонстрация Рахмоновым своей невероятной техники борьбы привела фанатов в неистовство», – восхитился приемом портал Essentially Sports.
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