Шавкат Рахмонов о дебюте сестры в UFC: «Она в хорошей форме, все идет по плану»

Шавкат Рахмонов рассказал о готовности своей сестры к дебютном бою в лиге претендентов Дана Уайта.

– Твоя сестра, Сора, дебютирует 26 сентября в UFC. Получится с ней поехать в США, или ты отпустишь ее с тренерами?

– У меня сейчас непонятная ситуация с боем. Жду дату и соперника, из-за этого не могу уехать.

– Насколько она прибавила в MMA?

– Сестренка очень хорошо выступает. У нее есть цель. Она дисциплинирована – вовремя ложится, соблюдает режим. Я ей подсказываю, что правильно сделать, что поменять. Она в хорошей форме. все идет по плану. Самое главное – без травм, – сказал Рахмонов.

Отметим, что 26-го сентября в США Сора Рахмонова выступит против литовской спортсменки Эрнесты Карецкайте в рамках шоу Dana White’s Contender Series за право получить приглашение выступать в UFC.

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