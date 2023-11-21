Тренер Казахстана Адиев о поражении Словении: «Я беру всю ответственность за этот результат на себя, возможно я где-то просчитался»
Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал поражение в матче квалификации Евро-2024 со Словенией.
«Считаю, что ребята выполнили установку, которую их просили. Второй тайм получился достойным, в концовке начали раскрываться и пропустили быстрый выход соперника.
Я хотел бы попросить, чтобы наших ребят достойно встретили и поблагодарили за этот цикл. Они сделали большой шаг, они прогрессируют, пытаются играть с позиции силы, те очки, которые мы набрали, они не были случайны.
Как для тренера это поражение для меня обидное. Я беру всю ответственность за этот результат на себя, возможно я где-то просчитался», – отметил Адиев.
Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1. Результат лишил Казахстан шансов напрямую пробиться на Евро-2024.
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