Автограф Шавката Рахмонова продают за 499 долларов на Ebay

Автографы Шавката Рахмонова продают на электронном аукционе ebay.com.

Самым популярным продуктов для фанатов в США традиционно являются личные карточки бойца. Подлинность автографа удостоверяется лазерной голограммой. Это огромный бизнес в США, который измеряется в миллионах долларах.

Карточка, где Шавкат Рахмонов избивает Нилла, оценена продавцом в 499 долларов США. Есть аналогичные карточки дешевле – за 350 долларов.

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