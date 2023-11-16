Веретенников о бое Рахмонов – Томпсон: «70 на 30 в пользу Шавката»

Казахстанский боец полусреднего веса Николай Веретенников (11-4) поделился своим мнением о бое Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:

«Шансы у Шавката хорошие и соперник очень достойный. Так что думаю 70 на 30 в пользу Рахмонова».

Бой пройдет 16 декабря.

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