Веретенников о бое Рахмонов – Томпсон: «70 на 30 в пользу Шавката»
Казахстанский боец полусреднего веса Николай Веретенников (11-4) поделился своим мнением о бое Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:
«Шансы у Шавката хорошие и соперник очень достойный. Так что думаю 70 на 30 в пользу Рахмонова».
Бой пройдет 16 декабря.
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