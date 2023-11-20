Чемпион NAIZA Еренгаипов о бое Рахмонов – Томпсон: «Шавкат победит, если ему удастся правильно сокращать дистанцию»
Чемпион NAIZA Диас Еренгаипов поделился своим мнением о бое Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона:
«Томпсон – ударник, ему нужна дистанция. Я думаю, что Шавкат победит, если ему удастся правильно сокращать дистанцию»
Бой Рахмонов – Томпсон состоится 16 декабря.
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