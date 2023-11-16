Боец UFC Алексеева: «В США самый известный казахстанец – Рахмонов»
Российская файтерша UFC Ирина Алексеева, уроженка Атырау, назвала самого популярного в мире казахстанского спортсмена:
«В США самый известный казахстанец — это Шавкат Рахмонов. Я думаю, что некоторые американцы впервые узнали о Казахстане благодаря его достижениям в UFC. Считаю, что начинания Шавката поддержат и другие ребята из промоушена, например, Асу Алмабаев или Азат Максум»
16 декабря 2023 года Рахмонов проведёт поединок против американца Стивена Томпсона на турнире UFC 296.
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