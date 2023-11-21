Висенте Луке о тренировках с Рахмоновым: «Железо затачивает железо, поэтому мы часто работаем»

Топовый полусредневес UFC Висенте Луке рассказал о совместных тренировках с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым:

«Шавкат будет драться со мной в один день. Он высокий парень, я работаю с ним всегда, когда у меня появляется такая возможность. Я знаю, что в конечном итоге он может стать моим соперником, но это часть нашего дела. Я верю, что железо затачивает железо, поэтому мы с ним часто работаем»

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