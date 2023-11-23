Джермалл Чарло: «В среднем весе я хочу подраться с Жанибеком Алимханулы»

Теги бокс Джермалл Чарло Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) заявил, что заинтересован в проведении объединительного боя с владельцем поясов WBO и IBF в этом же дивизионе Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО) из Казахстана.

— Кто находится в хит-листе Джермалла Чарло?

— Любой, у кого есть титул. В среднем весе я хочу подраться с этим парнем, как там его зовут... Жанибеком. После этого я мог бы пойти дальше и стать «абсолютом», — сказал Чарло.

25 ноября Джермалл вернется на ринг после двух с половиной лет простоя и подерется в промежуточном весе с соотечественником Хосе Бенавидесом-младшим (28-2-1, 19 КО).

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