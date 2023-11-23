Джермалл Чарло: «В среднем весе я хочу подраться с Жанибеком Алимханулы»

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) заявил, что заинтересован в проведении объединительного боя с владельцем поясов WBO и IBF в этом же дивизионе Жанибеком Алимханулы (15-0, 10 КО) из Казахстана.

— Кто находится в хит-листе Джермалла Чарло?

— Любой, у кого есть титул. В среднем весе я хочу подраться с этим парнем, как там его зовут... Жанибеком. После этого я мог бы пойти дальше и стать «абсолютом», — сказал Чарло.

25 ноября Джермалл вернется на ринг после двух с половиной лет простоя и подерется в промежуточном весе с соотечественником Хосе Бенавидесом-младшим (28-2-1, 19 КО).

Преемник Головкина – лучший боец года, который дерется в отеле и корейском ТЦ

Стивен Томпсон о бое с Рахмоновым: «Он суперсильный и супержесткий, но пришло мое время проявить себя»

Жумагулов назвал трех бойцов, способных попасть в UFC