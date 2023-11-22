Официально определился претендент на пояс Алимханулы

Промоутерская компания Wasserman Boxing официально анонсировала бой-элиминатор в среднем весе между немцем Денисом Радованом (17-0-1, 8 КО) и новозеландским боксером Андреем Михайловичем (20-0, 12 КО).

Поединок пройдет 16 декабря в Сандерленде (Англия) в рамках вечера бокса Джош Келли — Рорк Кнапп на DAZN. Победитель боя Радован — Михайлович станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем дивизионе, которым в настоящее время владеет Жанибек Алимханулы из Казахстана (он также является чемпионом по версии WBO).

Радован и Михайлович занимают наивысшие претендентские позиции в рейтинге IBF: третью и четвертую соответственно (первые две строчки вакантны).

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