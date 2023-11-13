Чемпион WBO и IBF Алимханулы: «В следующем году у меня будет еще один чемпионский титул»

Чемпион мира по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы рассказал о своих планах на следующий год.

«В мае я защитил свой чемпионский титул (WBO) нокаутом, а осенью победил чемпиона мира (IBF). У меня два чемпионских титула и я самый активный чемпион в среднем весе! Альхамдулиллах! В следующем году у меня будет еще один чемпионский титул, иншаллах!», — написал Алимханулы в социальных сетях.

В последнем бою Алимханулы победил немецкого боксера Винченцо Гуальтьери, завоевав титул IBF.

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