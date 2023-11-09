Жанибек Алимханулы: «Мне нужны четыре пояса»

Чемпион мира по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы в очередной раз заявил о своем желании стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

«Все знают, что мне нужно! Четыре пояса», — написал боец в соцсетях.

В последнем бою Алимханулы техническим нокаутом победил немца Винченцо Гуалтьери, прибавив к ваоему титулу WBO пояс IBF.

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