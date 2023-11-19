Алимханулы предложили бой в Англии

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы(15-0, 10 КО) может провести бой с британцем Нэтаном Хини (18-0, 6 КО).

Популярный Twitter-аккаунт о боксе Boxing Waffle предложил устроить этот поединок в следующем году в Сток-он-Тренте (Англия) — родном городе Хини. Другие британские фанаты бокса поддержали эту идею в соцсетях.

Напомним, Нэтан Хини победил решением судей Дензела Бентли (18-3-1, 15 КО) и завоевал пояс «британского» чемпиона в среднем весе. Ранее промоутер Фрэнк Уоррен пообещал дать Хини бой за титул чемпиона мира в случае победы над Бентли. Ожидается, что именно Алимханулы станет соперником британского боксера.

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