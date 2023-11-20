Два последних боя Алимханулы посмотрело более 1,3 миллиона человек

Стали известны телерейтинги на ESPN боев чемпиона мира в среднем весе из Казахстана Жанибека Алимханулы в 2023 году.

По информации телепродюсера Джеда Гудмана, вечер бокса с главным боем Жанибек Алимханулы — Винченцо Гуальтьери на ESPN посмотрели в среднем 602 тысячи телезрителей. Поединок прошел в Розенберге (штат Техас, США) 14 октября и завершился победой Алимханулы техническим нокаутом в шестом раунде. Благодаря этому Жанибек защитил свой титул чемпиона мира WBO и отобрал у Гуальтьери его пояс IBF.

В майском поединке «Казахского стиля» против канадца Стивена Батлера был зафиксирован показатель 714 тысяч зрителей. То событие завершилось нокаутом в исполнении казахстанского боксера во втором раунде.

Самым рейтинговым событием года для Top Rank стало шоу с главным боем супертяжей Джаред Андерсон — Чарльз Мартин, его посмотрели 809 тысяч зрителей. Близко к нему остановился кард Шакур Стивенсон — Сюитиро Ёсино — 804 тысячи.

Самые низкие рейтинги на ESPN показал бой Эфе Аджагба — Стивен Шоу, привлекший внимание лишь 353 тысяч телезрителей. Невысокие показатели также у поединков Эмануэль Наваррете — Лиам Уилсон (403 тысячи) и Джордж Камбосос — Макси Хьюз (433 тысячи).





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