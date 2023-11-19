Хамзин: «Не вижу, за счет чего Дариуш может доставить проблемы Царукяну»

Теги UFC MMA RCC Арман Царукян Sports.ru - Казахстан Бенеил Дариуш Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Боец RCC Ильяс Хамзин оценил шансы на победу Армана Царукяна в поединке против Бенеила Дариуша, который пройдет в главном событии турнира UFC Fight Nights 233.

«Хороший бой для Армана, потому что у Дариуша есть имя. Цурукян хорошо сбалансирован, и бьет, и борется. Бенеил обладает хорошим ударом и грэпплингом. Ставлю на Армана. Честно, не вижу аспектов, за счет которых Дариуш может доставить проблемы Царукяну. Но одно дело мое мнение, а другое – сам бой. Многое зависит от утра в день встречи. Открыл глаза, а мысли гуляют, не можешь собраться. На бой влияют любые мелочи», – сказал Хамзин.

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