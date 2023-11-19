Хамзин: «Даже не знаю, кто победит в поединке Павловича и Гана»

Боец RCC Ильяс Хамзин прокомментировал поражение Сергея Павловича от Тома Аспиналла.

«Аспиналл вышел заряженным. Быстро двигался. Серега переждал. Не стал сразу навязывать свое. Видно, что британец был быстрее. Может, не пошло. Повлияло то, что был ответственный бой. Может, повлияло что-то из этого.

Сильные соперники для Павловича в UFC есть: Сирил Ган и другие проспекты. В тяжелом весе можно простудиться только из-за того, соперник махнет рукой рядом с тобой. Если Сергей выйдет на бой с Ганом так, как на бой с Томом, даже не знаю, кто победит. Если будет в своей привычной форме, тогда Павлович – фаворит, но француз – разносторонний ударник, и пинает, и бьет. Противостояние должно быть интересным. Я бы посмотрел», – сказал Хамзин.

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