Веретенников о бое Дариуш — Царукян: «Бенеил сильнее во всех аспектах»

Ирано-американский боец UFC Бенеил Даруиш «сильнее во всех аспектах» россиянина Армана Царукяна — соперника по предстоящему поединку, заявил казахстанский боец MMA Николай Веретенников.

«Ну, знаете, как сказать… Арман — молодой и очень крепкий парень, но все же я уверен в том, что Бенеил сильнее во всех аспектах. Я считаю, что он на другом уровне», — заявил Веретенников.

Поединок Дариуш (22-5-1) — Царукян (20-3) пройдет 2 декабря на турнире UFC в Остине, штат Техас, США.

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