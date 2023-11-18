Сенсацией завершилось возвращение Акишева в октагон

Нуржан Акишев (15-5) после поражения в польской лиге FEN вернулся в октагон на турнире ctagon 52 во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы.

Его соперником стал бразилец Велиссон Пайва (10-3-1). Поединок прошел всю дистанцию и завершился победой спортсмена из Бразилии раздельным решением судей.

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