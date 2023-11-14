Дамир Толенов о первом поражении: «Винить надо только себя»

Экс-чемпион лиги OCTAGON в интервью пресс-службе лиги рассказал о своем первом поражении:

«Поражение делает нас сильнее. Сделал шаг назад, но винить нужно только самого себя, не посмотрели до конца соперника. Я не зацикливаюсь на поражении, буду идти дальше»

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