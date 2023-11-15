Бекзат Алмахан о подписании в UFC: «Наша цель – 18 ноября, а потом надеюсь, будут хорошие новости»

Боец лиги OCTAGON Бекзат Алмахан рассказал о переговорах о контракте с UFC:

«Наша главная цель – 18 ноября. После этого, если все будет хорошо, останется немного. Но лучше спросить у Нураддина Садыкова (менеджер Алмахана), он ведет переговоры. Надеюсь, что будут хорошие новости»

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