Алишер Габдуллин вернется боем с кыргызским нокаутером

Главный кард турнира OCTAGON52 пополнился интересным противостоянием в легчайшем весе Алманбет Абдывасы уулу (12-6) и Алишера Габдуллина (11-4)!

Алишер шел на серии из 7 побед, оступившись лишь в крайнем поединке. Габдуллин идет реабилитироваться в глазах болельщиков, чтобы снова забраться на вершину дивизиона.

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