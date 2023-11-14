Нуржан Акишев узнал соперника по бою в Алматы

В рамках турнира OCTAGON52 казахстанский боец Нуржан Акишев (15-4) проведет бой с бразильцем Велиссоном Пайва (9-3-1).

Бразилец выступал всю карьеру в локальных организациях, Нуржан же свой последний поединок провел в польской лиге FEN, уступив решением местной звезде Касперу Формеле в главном бою турнира.

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