Самая красивая боксерша из Казахстана Ангелина Лукас показала своего парня

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Ангелина Лукас Спорт Казахстана

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) рассказала о подробностях личной жизни. 

В соцсетях Лукас опубликовала фото с азербайджанским чемпионом в тяжелом весе по версии UBO International Тариэлом Джафаровым (24-6, 22 КО).

«Наша цель одна, наш путь одинаковый, наши планы одинаковые, взгляды одинаковые и мы любим друг друга. И наш спорт одинаковый», – написала Лукас под публикацией.

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