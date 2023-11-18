Самая красивая боксерша из Казахстана Ангелина Лукас показала своего парня
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) рассказала о подробностях личной жизни.
В соцсетях Лукас опубликовала фото с азербайджанским чемпионом в тяжелом весе по версии UBO International Тариэлом Джафаровым (24-6, 22 КО).
«Наша цель одна, наш путь одинаковый, наши планы одинаковые, взгляды одинаковые и мы любим друг друга. И наш спорт одинаковый», – написала Лукас под публикацией.
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