Боксерша Ангелина Лукас примерила образ Барби

Боксерша из Казахстана Ангелина Лукас после защиты титула чемпионки мира в поединке против представительницы Танзании Стумаи Муки опубликовала фотографии в стиле Барби.

«Соперница на процедуре взвешивания face to face сказала дословно, что «сожрет меня» А я ответила: «зубы сломаешь», – подписала публикацию спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

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