Ангелина Лукас: «Казахи – лучшие в мире бокса»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Ангелина Лукас Спорт Казахстана

Боксерша из Казахстана Ангелина Лукас прокомментировала победу над мексиканкой Аной Аррасолой (28-16-3, 14 КО) и завоевание пояса чемпионки в легчайшем весе по версии WBC International.

«Наш итог! 4 боя в профессионалах. 4 победы и 3 титула. Это Казахстан. И казахи лучшие в мире бокса. И я не боюсь драться на чужой земле. Я хочу боксировать по всему миру и поднимать флаг Родины! Чтобы он сиял. Сегодня я подняла наш голубой флаг в Турции», – написала Лукас в соцсетях.

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